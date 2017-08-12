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Возняцки: не думала о том, что играю с первой ракеткой мира

12 августа 2017, суббота. 10:28 Теннис

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от победы над чешкой Каролиной Плишковой со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4 в четвертьфинале турнира в Торонто, ставшей для неё первой в карьере в матчах с лидерами рейтинга WТА.

«Соперница начала матч очень уверенно и агрессивно. Затем я подошла ближе к задней линии, чтобы сократить ей время на принятие решений. Я увидела, что это начало работать, и почувствовала уверенность. Я старалась соответствовать её агрессивной игре и не давать себя задавливать. Очень важно было подавать первым мячом, и мне это удалось. В концовке мы обе устали после долгого и хорошего матча, но я боролась до последнего и смогла выиграть.

Я знала, что матч получится трудным, потому что Каролина прекрасно проводит этот сезон и заслуженно лидирует в рейтинге. Честно говоря, я не думала о том, что играю с первой ракеткой мира и могу победить. Сейчас я просто рада победе и выходу в следующий круг", — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Возняцки Каролина Плишкова
Новости. Теннис
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