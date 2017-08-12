Плишкова: я сама подарила Возняцки решающий седьмой гейм третьего сета

Лидер рейтинга WТА чешка Каролина Плишкова проанализировала причины поражения от датчанки Каролины Возняцки со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 4:6 в четвертьфинале турнира в Торонто.

«Ключевое значение имел первый сет, который я проиграла, ведя в счёте. Матч получился очень тяжёлым. Казалось, что он длился гораздо больше, чем время на табло. Играть с Каролиной очень сложно, потому что она возвращает все мячи на твою сторону. Я старалась терпеть, но в итоге допустила несколько роковых ошибок.

В третьем сете я вела 4:2 и могла увеличивать преимущество, но плохо подавала и сама подарила гейм сопернице. Тогда на корте шла открытая игра со множеством розыгрышей, которые могли завершиться иначе. Мне было тяжело, и я не смогла завершить матч в свою пользу", — приводит слова Плишковой официальный сайт WТА.