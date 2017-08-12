А. Зверев: игра Шаповалова впечатляет, он ещё очень молод

Немец Александр Зверев после победы над южноафриканцем Кевином Андерсоном со счётом 7:5, 6:4 в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале поделился ожиданиями от полуфинала с канадцем Денисом Шаповаловым.

«Я стараюсь не думать о победных сериях, а просто выхожу на корт и пытаюсь показать свой лучший теннис. Что касается Шаповалова, то он демонстрирует потрясающее выступление здесь. Он ещё очень молод, так что его игра впечатляет. Надеюсь, нас ждёт интересный и классный матч. Я постараюсь сделать всё», — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.