Стивенс: на прошлой неделе хотела обыграть кого-нибудь, но ситуация изменилась

Американка Слоан Стивенс поделилась впечатлениями от победы над чешкой Люси Шафаржовой со счётом 6:2, 1:6, 7:5 в четвертьфинале турнира в Торонто.

«Ещё неделю назад я просто хотела обыграть кого-нибудь и вновь почувствовать вкус победы. Ситуация поменялась очень быстро. Я очень рада, что вновь могу играть с лучшими теннисистками мира в решающих матчах крупнейших турниров. Когда я была дома, то скучала по этой атмосфере. Здорово, что мне удалось вернуться и вновь получать удовольствие от игры», — приводит слова Стивенс официальный сайт WТА.