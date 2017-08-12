Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Мугуруса в Торонто

Сегодня, 12 августа, будет доигран четвертьфинальный матч турнира в Торонто между испанкой Гарбинье Мугурусой (4) и украинкой Элиной Свитолиной (5). Накануне Гарбинье выиграла первый сет со счётом 6:4, после чего встреча была остановлена из-за дождя. Поединок возобновится в 18:00 по московскому времени. В очном противостоянии счёт равный — 3-3.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию продолжения этой встречи.

За выход в финал победительница этого матча поспорит либо с румынкой Симоной Халеп (2), либо с француженкой Каролин Гарсией.