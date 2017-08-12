Видеообзор четвертьфиналов «Мастерса» в Монреале

Швейцарец Роджер Федерер в четвертьфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале оказался сильнее испанца Роберто Баутисты-Агута со счётом 6:4, 6:4. Его соперником по борьбе за место в финале станет голландец Робин Хасе, переигравший аргентинца Диего Шварцмана.

За вторую путёвку в решающий поединок поспорят канадец Денис Шаповалов, победивший француза Адриана Маннарино, а также немец Александр Зверев, сломивший сопротивление южноафриканца Кевина Андерсона.

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