Видеообзор побед Возняцки и Стивенс в четвертьфиналах турнира в Торонто

Датчанка Каролина Возняцки в четвертьфинале крупного турнира в Торонто победила чешка Каролину Плишкову со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Посмотреть видеообзор матча Возняцки — Плишкова вы можете на «Чемпионате».

Её соперницей по борьбе за выход в финал станет американка Слоан Стивенс, которая в трёх партиях была сильнее ещё одной представительницы Чехии Люси Шафаржовой — 6:2, 1:6, 7:5.

Посмотреть видеообзор матча Стивенс — Шафаржова вы можете на «Чемпионате».

Полуфинал Возняцки — Стивенс запланирован на 12 августа.