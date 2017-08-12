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Видеообзор побед Возняцки и Стивенс в четвертьфиналах турнира в Торонто

12 августа 2017, суббота. 16:27 Теннис

Датчанка Каролина Возняцки в четвертьфинале крупного турнира в Торонто победила чешка Каролину Плишкову со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Посмотреть видеообзор матча Возняцки — Плишкова вы можете на «Чемпионате».

Её соперницей по борьбе за выход в финал станет американка Слоан Стивенс, которая в трёх партиях была сильнее ещё одной представительницы Чехии Люси Шафаржовой — 6:2, 1:6, 7:5.

Посмотреть видеообзор матча Стивенс — Шафаржова вы можете на «Чемпионате».

Полуфинал Возняцки — Стивенс запланирован на 12 августа.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Возняцки Слоан Стивенс
Новости. Теннис
12 августа 2017, суббота
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