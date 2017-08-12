Халеп обыграла Гарсию и вышла в полуфинал турнира в Торонто

Румынская теннисистка Симона Халеп, получившая от организаторов второй номер посева, вышла в полуфинал турнира в Торонто. В четвертьфинальном матче Халеп в двух сетах обыграла француженку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 11 минут. Халеп один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Гарсии четыре эйса и три ошибки на подаче.

За выход в финал Халеп сыграет с победительницей матча Элина Свитолина (Украина, 5) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 4).