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Свитолина обыграла Мугурусу и в полуфинале турнира в Торонто сразится с Халеп

12 августа 2017, суббота. 19:37 Теннис

Украинская теннисистка Элина Свитолина, получившая от организаторов пятый номер посева, вышла в полуфинал турнира в Торонто. В четвертьфинальном матче Свитолина со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в трёх сетах обыграла четвёртую ракетку соревнований — испанку Гарбинье Мугурусу. Матч продолжался 2 часа 8 минут. Свитолина четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь из двенадцати брейк-пойнтов. На счету Мугурусы пять эйсов, три ошибки на подаче и шесть брейков. Свитолина вышла вперёд в личном противостоянии с Мугурусой – 4-3.

За выход в финал Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп (2).

Торонто 2017. 1/4 финала
12 августа 2017 года, суббота. 18:00 МСК
Элина
Свитолина
Гарбинье
Мугуруса
4:6 6:4 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Гарбинье Мугуруса Симона Халеп Элина Свитолина
Новости. Теннис
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