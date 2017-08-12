Свитолина обыграла Мугурусу и в полуфинале турнира в Торонто сразится с Халеп

Украинская теннисистка Элина Свитолина, получившая от организаторов пятый номер посева, вышла в полуфинал турнира в Торонто. В четвертьфинальном матче Свитолина со счётом 4:6, 6:4, 6:3 в трёх сетах обыграла четвёртую ракетку соревнований — испанку Гарбинье Мугурусу. Матч продолжался 2 часа 8 минут. Свитолина четыре раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала семь из двенадцати брейк-пойнтов. На счету Мугурусы пять эйсов, три ошибки на подаче и шесть брейков. Свитолина вышла вперёд в личном противостоянии с Мугурусой – 4-3.

За выход в финал Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп (2).