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Рублёв не сумел выйти во 2-й раунд квалификации на турнире в Цинциннати

12 августа 2017, суббота. 22:08 Теннис

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти во второй раунд квалификации на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати. В стартовом матче Рублёв в двух сетах проиграл Эрнесту Гулбису из Латвии со счётом 2:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 15 минут. 19-летний Рублёв, второй сеяный в квалификации, три раза подал навылет и допустил шесть двойных ошибок. На счету 28-летнего Гулбиса, занимающего 275-е место в рейтинге АТР, 13 эйсов, 5 ошибок на подаче и 3 брейк-пойнта из 5. Теннисисты впервые встречались друг с другом.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Эрнест Гулбис
Новости. Теннис
12 августа 2017, суббота
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