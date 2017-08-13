Южный вышел во второй раунд квалификации «Мастерса» в Цинциннати

Российский теннисист Михаил Южный вышел во второй раунд квалификации на турнире в Цинциннати. В своём стартовом матче турнира серии «Мастерс» Южный, 12-й сеяный в квалификации, в трёх сетах взял верх над молдаванином Раду Алботом со счётом 4:6, 6:4, 6:0. Матч продолжался 1 час 58 минут. Южный трижды подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал семь из семнадцати брейк-пойнтов. На счету Аболта пять эйсов, девять двойных ошибок и четыре брейка.

За выход в основную сетку турнира Южный сыграет с Эрнестом Гулбисом из Латвии.