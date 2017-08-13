Макарова и Веснина стали финалистками турнира в Торонто в паре

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (1) вышли в финал турнира в Торонто в парном разряде. В полуфинале они уверенно обыграли украинку Надежду Киченок и представительницу Австралии Анастасию Родионову — 6:4, 6:0.

Поединок продолжался 58 минут. На счету Макаровой и Весниной 3 эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Киченок и Родионова ни разу не подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и использовали 1 брейк-пойнт из 3.

Соперницы Макаровой и Весниной по финальному матчу станут известны позднее.