А. Зверев стал соперником Федерера по финалу «Мастерса» в Монреале

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) стал вторым финалистом турнира серии «Мастерс» в Монреале. В полуфинале он обыграл канадца Дениса Шаповалова (WC) со счётом 6:4, 7:5.

Поединок продолжался 1 час 43 минуты. На счету Зверева 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта. Шаповалов подал навылет 3 раза, совершил 6 ошибок на подаче и использовал 1 брейковый шанс из 7.

В финале Зверев сыграет с швейцарским теннисистом Роджером Федерером (2), который в полуфинале обыграл голландца Робина Хасе.