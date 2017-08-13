Вихлянцева вышла в решающий раунд квалификации на турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева, которая посеяна в квалификации турнира в Цинциннати под 10-м номером, вышла в решающий раунд отбора. В первом квалификационном раунде она обыграла украинку Катерину Бондаренко — 7:5, 6:3.

Матч продлился 1 час 16 минут. На счету Вихлянцевой 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. Бондаренко ни разу не подала навылет, совершила 13 двойных ошибок и использовала 3 брейк-пойнта из 5.

За выход в основную сетку турнира Наталья сыграет с канадкой Франсуазой Абандой.