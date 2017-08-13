Федерер: то, что я могу повторить достижение Лендла, — потрясающе

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свою победу над голландцем Робином Хасе в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале со счётом 6:3, 7:6 (7:5). В финале Федерер сыграет с немцем Александром Зверевым (4) и в случае победы сравняется с Иваном Лендлом, занимающим второе место в истории Открытой эры по количеству завоёванных титулов. На данный момент у Федерера 93 титула, у Лендла — 94.

«Я очень счастлив. Я не затратил слишком много сил и смог проводить короткие розыгрыши. Кроме того, я хорошо играл у сетки. Думаю, моя концентрация и уровень игры выросли. Сейчас я играю лучше.

Я достиг уровня, о котором даже не мечтал, выиграв так много титулов. Каждый завоёванный титул приносит мне новые острые ощущения. Я играю в теннис именно для того, чтобы завоёвывать титулы. Всегда говорил, что рейтинг не имеет значения, если вы не №1 в мире. Лендл — легенда тенниса. Он установил невероятные рекорды и выиграл много титулов. Это потрясающе и круто, что я могу повторить его достижение", — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.