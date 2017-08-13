Зверев: единственный финал, который я проиграл в этом году, был против Федерера

Немецкий теннисист Александр Зверев (4) прокомментировал свою победу над канадцем Денисом Шаповаловым (WC) в полуфинале «Мастерса» в Монреале со счётом 6:4, 7:5. В финале Зверев сыграет со швейцарцем Роджером Федерером (2).

«Я сказал Денису, что он провёл великолепный турнир, поэтому ему не стоит переживать из-за этого поражения. Также я сказал, что это наш первый очный матч из многих, которые ещё впереди. Это только начало для него.

Безусловно, Федерер — фаворит финального матча. Он показывает потрясающий теннис, но мне кажется, что я тоже играю хорошо. Знаю, что в финале я должен работать намного лучше, чем сегодня. В этом году я сыграл в пяти финалах, из которых выиграл четыре. Тот, который я проиграл, был против Роджера. Но я счастлив выйти в финал и постараюсь этим насладиться", — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.