Халеп: даже в матче со Свитолиной я играла хорошо

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала разгромное поражение от украинки Элины Свитолиной в полуфинале турнира в Торонто со счётом 1:6, 1:6.

«Я вышла в полуфинал, так что всё не так уж и плохо. Я провела хороший турнир. Даже в полуфинальном матче я играла очень хорошо.

Эту игру я забуду очень быстро. Нужно двигаться вперёд. У меня впереди много турниров. Это был просто плохой день, такое иногда случается", — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.

В финале Свитолина сыграет с представительницей Дании Каролиной Возняцки.