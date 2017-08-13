Возняцки: матч со Стивенс был труднее, чем об этом говорит счёт

Датчанка Каролина Возняцки, переигравшая в полуфинале турнира в Торонто американку Слоан Стивенс со счётом 6:2, 6:3, поделилась эмоциями от достигнутого успеха.

«Слоан играла очень хорошо и агрессивно, била под большим углом и действовала очень мощно. Я хорошо двигалась и старалась не отставать в агрессии, когда была возможность. Это был трудный матч. Думаю, ситуация на корте была более равная, чем об этом говорит счёт на табло.

В финале меня ждёт тяжёлая встреча с сильной соперницей. Думаю, будет много долгих розыгрышей», — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.