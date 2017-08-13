А. Зверев первым квалифицировался на Итоговый турнир U21 в Милане

Немец Александр Зверев квалифицировался на Итоговый турнир среди игроков не старше 21 года, который впервые пройдёт в Милане (Италия) с 8 по 12 ноября. В соревнованиях примут участие восемь игроков младше 21 года, набравшие наибольшее количество очков в рейтинге АТР в 2017 году.

Александр стал первым теннисистом, завоевавшим право выступить в Милане. Второе, третье и четвёртое места в гонке U21 занимают россияне Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев соответственно. В понедельник, 14 августа, Даниила опередит канадец Денис Шаповалов.

«Я очень рад, что квалифицировался на Итоговый турнир в Милан. Пока сезон складывается для меня отлично. Надеюсь, что в следующие несколько недель всё будет даже ещё лучше», — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.