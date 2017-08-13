Шаповалов: поражение никак не испортило лучшую неделю в моей жизни

Канадец Денис Шаповалов, уступивший в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале немцу Александру Звереву со счётом 4:6, 5:7, прокомментировал ход встречи.

«Я немного разочарован, потому что чувствовал, что имел шансы на успех, однако Саша сыграл слишком хорошо для меня в решающие моменты. А я в ключевых эпизодах, наоборот, легко отдавал свою подачу, совершая двойные ошибки. Но он играл уверенно и оказывал на меня большое давление.

Но это поражение никак не повлияет на оценку моего выступления, ведь я провёл лучшую неделю в жизни. Мне было интересно и полезно сыграть с таким классным теннисистом и сравнить свою игру», — приводит слова Шаповалова официальный сайт АТР.