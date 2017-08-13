Веснина: было трудно всё время уходить с корта и возвращаться

Россиянка Елена Веснина после победы своего дуэта с Екатериной Макаровой над австралийкой Анастасией Родионовой и украинкой Надеждой Киченок в полуфинале парного разряда турнира в Торонто со счётом 6:4, 6:0 призналась, что успех дался им нелегко.

«На этой неделе в Торонто просто сумасшедшая погода. Трудно всё время уходить с корта и возвращаться на него. Мы начали разминку на центральном корте, а закончили на «гранстэнде». У нас была похожая ситуация в финале турнира в Дубае, когда матч прерывали раз девять. Так что мы были готовы», — приводит слова Весниной официальный сайт WТА.