Свитолина: поражение от Халеп в Париже помогло мне обыграть её в Торонто

Украинка Элина Свитолина призналась, что поражение от румынки Симоны Халеп на «Ролан Гаррос — 2017" помогло ей добиться победы в полуфинале турнира в Торонто.

«Поражение в Париже было тяжёлым, но оно дало мне очень полезный опыт. Помня ту неудачу, я играла сконцентрированно от первого до последнего розыгрыша. То поражение научило меня, что нужно играть до последнего очка и думать отлько о следующем розыгрыше», — приводит слова Свитолиной официальный сайт турнира.

За титул Элина поспорит с датчанкой Каролиной Возняцки.