Видеообзор полуфиналов «Мастерса» в Монреале

Швейцарец Роджер Федерер в полуфинале турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале переиграл голландца Робина Хасе со счётом 6:3, 7:6 (7:5). За 94-й титул в карьере 36-летний уроженец Базеля, занимающий третье место в рейтинге АТР, поспорит с немцем Александром Зверевым, который в полуфинале оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова со счётом 6:4, 7:5.

Посмотреть видеообзор полуфинальных матчей соревнований серии «Мастерс-1000» в Монреале вы можете на «Чемпоинате».

Финал начнётся сегодня,13 августа, в 23:00 по московскому времени.