Экс игрок топ-50 Жемля завершил карьеру

294-я ракетка мира словенец Грега Жемля объявил о завершении карьеры. 30-летний теннисист в мае 2013 года располагался на наивысшей для себя 43-й позиции в рейтинге АТР. В его активе финал турнира АТР в Вене в 2013 году, а также шесть титулов на турнирах серии «челленджер».

«Теннис всегда был и останется важной частью моей жизни. Но ощущения на корте уже не те, что были раньше. Я не чувствую необходимой энергии. Когда ты не получаешь удовольствия от того, чем занимаешься, надо что-то менять. Я буду помогать юным словенским теннисистам развиваться и переходить во взрослый теннис», — приводит слова Жемли Tennis World.