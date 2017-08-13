Определён состав сборной России на матч Кубка Дэвиса с командой Венгрии

Тренерский штаб сборной России определился с составом команды для участия в матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса с венграми, который пройдёт с 15 по 17 сентября в Будапеште. За российскую команду сыграют Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Константин Кравчук, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

Россияне в первом раунде Мировой группы турнира-2017 уступили команде Сербии. Победитель матча Россия — Венгрия выступит в элитном дивизионе соревнований в следующем сезоне.