Видеообзор побед Возняцки и Свитолиной в полуфиналах турнира в Торонто

Датская теннисистка Каролина Возняцки, получившая от организаторов шестой номер посева, вышла в финал турнира в Торонто. В полуфинале она в двух сетах обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 6:2, 6:3.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Украинка Элина Свитолина (5) вышла в финал турнира в Торонто. В полуфинале она разгромила румынскую теннисистку Симону Халеп (2) со счётом 6:1, 6:1. Поединок продолжался 56 минут.

Видеообзор матча доступен на «Чемпионате».

Финал Каролина Возняцки — Элина Свитолина пройдёт сегодня, 13 августа, в Торонто и начнётся в 20:30 мск.