Свитолина завоевала пятый титул в 2017 году, Возняцки проиграла 6-й финал

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира в Торонто. В финальном матче Свитолина, получившая от организаторов пятый номер посева, в двух сетах обыграла шестую ракетку соревнований датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:4, 6:0. Матч продолжался 1 час 18 минут. Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из семи. На счету Возняцки 4 эйса, 4 ошибки на подаче и 2 брейка. Свитолина в третий раз обыграла Возняцки в трёх проведённых матчах.

Свитолина завоевала девятый титул в карьере, пятый – в сезоне-2017. Возняцки в шестой раз за год проиграла в финале.