Вихлянцева не смогла выйти в основную сетку турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева не сумела выйти в основную сетку турнира в Цинциннати. В матче второго раунда квалификационного турнира Вихлянцева, получившая от организаторов 10-й номер посева, в двух сетах уступила Франсуазе Абанде из Канады со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Матч продолжался 1 час 40 минут. Вихлянцева четырежды подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из семи. На счету Абанды два эйса, одна ошибка на подаче и два брейка.

Абанда во второй раз обыграла Вихлянцеву в двух проведённых матчах.