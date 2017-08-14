Видео: Свитолина выиграла турнир в Торонто, обыграв Возняцки в финале

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала победительницей турнира в Торонто. В финальном матче Свитолина, получившая от организаторов пятый номер посева, в двух сетах обыграла шестую ракетку соревнований датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:4, 6:0. Матч продолжался 1 час 18 минут.

Свитолина завоевала девятый титул в карьере, пятый – в сезоне-2017. Возняцки в шестой раз за год проиграла в финале.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Свитолина — Возняцки.

Видео матча можно посмотреть на «Чемпионате».