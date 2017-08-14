Видео: А. Зверев победил Федерера в финале турнира серии «Мастерс» в Монреале

Немецкий теннисист Александр Зверев стал триумфатором турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале. В финальном матче 20-летний Зверев, получивший от организаторов четвёртый номер посева, в двух сетах обыграл вторую ракетку соревнований 36-летнего швейцарца Роджера Федерера со счётом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 8 минут.

Зверев сравнял счёт в личном противостоянии с Федерером – 2-2, а также взял реванш у швейцарца за поражение в финале турнира 2017 года в Галле.

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча Зверев — Федерер.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».