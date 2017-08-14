А. Зверев поднялся на седьмое место в рейтинге АТР

В обновлённом рейтинге ATP от 14 августа россиянин Михаил Южный поднялся на пять позиций и стал 93-й ракеткой мира. В топ-10 немец Александр Зверев благодаря победе на турнире серии «Мастерс-1000» в Монреале обошёл австрийца Доминика Тима и занял седьмое место.



Рейтинг ATP. 14 августа

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 7750.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 7555.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7145.

4 (4). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5780.

5 (5). Новак Джокович (Сербия) – 5325.

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 5155.

7 (8). Александр Зверев (Германия) — 4470.

8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 4030.

9 (9). Кей Нисикори (Япония) – 3285.

10 (10). Милош Раонич (Канада) – 3230.

…

32 (30). Карен Хачанов (Россия) — 1320.

51 (48). Даниил Медведев (Россия) — 919.

55 (53). Андрей Рублёв (Россия) — 888.

68 (67). Андрей Кузнецов (Россия) – 715.

93 (98). Михаил Южный (Россия) – 586.