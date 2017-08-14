Зверев: горжусь своими достижениями

Немец Александр Зверев поделился эмоциями от победы над швейцарцем Роджером Федерером со счётом 6:3, 6:4 в финале турнира серии «Мастерс-1000» в Монреале.

«Я чувствовал, что играю в очень хороший теннис и при этом не делаю ничего сверхъестественного. Всё получилось очень естественно. Конечно, никто не может ожидать от себя двух побед на „Мастерсах“, но каждый будет счастлив. Я горжусь своим достижением.

Я чувствую, что играю в лучший теннис в карьере, о чём говорят и два титула кряду. Сейчас я немного устал, так что не знаю, как выступлю в Цинциннати, учитывая, что здесь очень тяжёлая сетка. Но я уверен в себе и буду стараться", — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.