Федерер: финал получился неожиданным, но Зверев играл потрясающе

Швейцарец Роджер Федерер признался, что остался доволен своим выступлением на «Мастерсе-1000» в Монреале, несмотря на поражение от немца Александра Зверева в финале.

«В целом я расцениваю итоги этой недели положительно, потому что продолжил серию хороших выступлений и дошёл до финала. Решающий матч получился неожиданным. Конечно, я разочарован, потому что хотел сыграть агрессивнее, больше бороться и сделать поединок более упорным. У меня были возможности, но Зверев играл потрясающе, как и всю неделю.

Александр не так давно в элите, но всё последнее время выступает здорово. Это был уже наш четвёртый или пятый матч на самом высоком уровне. Мы много тренировались с ним, так что отлично знаем друг друга. Я очень рад, что он развивается, поднимает свой уровень. Выиграть два «Мастерса» невероятно трудно, а он это сделал. У него есть возможность завершить сезон очень хорошо, и я желаю ему всего наилучшего", — приводит слова Федерера официальный сайт АТР.