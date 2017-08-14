Нисикори снялся с «Мастерса-1000» в Цинциннати

Японец Кей Нисикори отказался от участия в турнире серии «Мастерс-1000» в Цинциннати из-за травмы запястья.

«К сожалению, я не смогу сыграть в Цинциннати. Во время тренировки я почувствовал боль в правом запястье. Поэтому мы были вынуждены обратиться к врачам. Подробности станут известны позже», — написал Нисикори в своём приложении.

Место Кея в основной сетке соревнований займёт серб Янко Типсаревич, получивший статус «лаки-лузера». Во втором круге он сыграет либо с испанцем Давидом Феррером, либо с американцем Стивом Джонсоном.