Чорич стал третьим в чемпионской гонке U21, Шаповалов — четвёртый

Канадец Денис Шаповалов поднялся с 11-го на четвёртое место в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года. Россияне Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев занимают второе, пятое и шестое места соответственно. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 14 августа

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4165.

2 (2). Карен Хачанов (Россия) — 890.

3 (5). Борна Чорич (Хорватия) — 731.

4 (11). Денис Шаповалов (Канада) — 721.

5 (3). Андрей Рублёв (Россия) — 714.

6 (4). Даниил Медведев (Россия) — 697.

7 (6). Чхун Хён (Южная Корея) — 595.

8 (7). Джаред Доналдсон (США) — 575.

9 (8). Фрэнсис Тиафо (США) — 462.

10 (9). Эрнесто Эскобедо (США) — 453.