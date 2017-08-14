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Свитолина: просто рада, что всё закончилось

14 августа 2017, понедельник. 12:54 Теннис

Украинка Элина Свитолина, переигравшая в финале турнира в Торонто датчанку Каролину Возняцки со счётом 6:4, 6:0, поделилась эмоциями от достигнутого успеха.

«Мне нужно время, чтобы осознать произошедшее, потому что я провела слишком много матчей за последние два дня. Это было очень тяжело физически. В финале было очень жарко, что тоже доставило массу проблем. Я очень рада, что всё закончилось, а от победы на турнире приятнее вдвойне.

Уже после первого гейма первого сета я почувствовала огромную усталость. Я понимала, что Каролина ничего не отдаёт просто так, а потому надо оставить на корте все силы. Надо работать очень усердно, чтобы заставить её ошибиться. Я просто решила для себя, что буду бороться за каждый мяч и отдам все силы. Поэтому я испытала эмоциональный подъём, выиграв первый сет, и дальше стала играть всё увереннее и лучше", — приводит слова Свитолиной официальный сайт WТА.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Возняцки Элина Свитолина
Новости. Теннис
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