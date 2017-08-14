Возняцки: Свитолина сыграла очень умно в финале турнира в Торонто

Датчанка Каролина Возняцки, уступившая в финале турнира в Торонто украинке Элине Свитолиной со счётом 4:6, 0:6, проанализировала ход встречи.

«Это был трудный матч. Элина играла хорошо, всё время варьировала темп и затрудняла мне задачу. Я могла бы играть лучше в плане ритма, но соперница действовала очень умно и использовала мою игру для достижения своего преимущества.

Когда я приехала в Торонто, то не ожидала от себя слишком многого. Раньше я не выиграла ни матча в Торонто. Но я сыграла хорошо, победила много сильных игроков и могу гордиться собой", — приводит слова Возняцки официальный сайт WТА.