5 теннисисток могут возглавить рейтинг WТА после турнира в Цинциннати

Сразу пять теннисисток могут возглавить рейтинг WТА после турнира в Цинциннати, который пройдёт на харде с 14 по 20 августа. Лидер женской табели о рангах чешка Каролина Плишкова гарантированно сохранит первое место только в случае победы на турнире.

Румынка Симона Халеп, если завоюет трофей, точно опередит Каролину и станет первой ракеткой мира. В случае выхода в финал её устроит поражение Плишковой до полуфинала. Кроме того, Халеп может возглавить рейтинг, если дойдёт до полуфинала, украинка Элина Свитолина не выиграет трофей, а Плишкова проиграет во втором или третьем круге.

Свитолина имеет шансы на лидерство, если завоюет титул, Халеп не выйдет в финал, а Плишкова — в полуфинал. Также Элину устроит финал при условии, что Плишкова не выйдет в третий круг, Халеп — в полуфинал, а Возняцки не завоюет титул.

Датчанка Каролина Возняцки или немка Анжелика Кербер возглавят рейтинг, если выиграют соревнования, Плишкова оступится в первом круге, а Халеп не дойдёт до полуфинала.