Федерер снялся с «Мастерс 1000» в Цинциннати из-за проблем со спиной

Швейцарец Роджер Федерер не сыграет на «Мастерс 1000» в Цинциннати, где он был посеян под вторым номером и мог стартовать с поединка с россиянином Кареном Хачановым. Ранее Федерер говорил, что примет решение о своём выступлении на этих соревнованиях в ближайшие дни. Причиной снятия Роджера с американского «Мастерса» стали проблемы со спиной, сообщает теннисный журналист Ник Лестер.

Напомним, что в этом сезоне швейцарец завоевал пять титулов, включая победы на двух «Мастерсах» и двух турнирах «Большого шлема». На прошлой неделе он вышел в финал «Мастерс 1000» в Монреале, где в двух партиях уступил немцу Александру Звереву.