21 августа Надаль вновь станет первой ракеткой мира, опередив Маррея

В связи с отказом швейцарца Роджера Федерера от выступления на «Мастерс 1000» в Цинциннати испанец Рафаэль Надаль официально гарантировал себе возвращение на первую строчку в следующий понедельник, 21 августа. Прошлогодний финалист, британец Энди Маррей, заранее отказался от участия в турнире и лишится 600 очков. Сейчас в лайв-рейтинге, где уже вычтены очки за Цинциннати, на счету Маррея 7150 баллов. В активе Федерера 7145 очков, а у Надаля — 7475.

Испанец находится вне зоны досягаемости всех остальных участников турнира. Надаль в последний раз был первой ракеткой мира больше трёх лет назад, 6 июля 2014 года. Суммарно он провёл на первой строчке 141 неделю — это седьмой результат в истории мужского тенниса.