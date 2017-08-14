Павлюченкова в трёх сетах проиграла Цуренко в первом круге турнира в Цинциннати

Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира серии Premier в Цинциннати, уступив украинке Лесе Цуренко в трёх партиях — 7:5, 6:7 (6:8), 0:6. Отметим, что Анастасия вела со счётом 7:5, 4:1.



Теннисистки провели на корте 2 часа 41 минуту. Цуренко 7 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и использовала 7 брейк-пойнтов из 17. На счету Павлюченковой 4 эйса, 5 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 16.



В следующем раунде Цуренко встретится со своей соотечественницей Элиной Свитолиной, которая по итогам этого турнира может стать первой ракеткой мира.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию этого матча:



Текстовая онлайн-трансляция матча Цуренко — Павлюченкова в Цинциннати.