Медведев в двух партиях уступил Фоньини в первом круге турнира в Цинциннати

Итальянец Фабио Фоньини в двух партиях переиграл россиянина Даниила Медведева в первом круге турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати — 7:6 (7:5), 6:4. В первой партии Медведев дважды вёл с брейком и подавал на сет при счёте 6:5.



Поединок продолжался 1 час 39 минут. Фоньини 4 раза подал навылет, сделал 8 двойных ошибок и использовал 4 брейк-пойнта из 20. На счету Медведева 7 эйсов, 6 двойных и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.



В следующем раунде итальянец сыграет с австрийцем Домиником Тимом (3).

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию этого матча:



Текстовая онлайн-трансляция матча Фоньини — Медведев в Цинциннати.