Гаске обыграл Смита и стал первым соперником Надаля на «Мастерсе» в Цинциннати

Француз Ришар Гаске в двух сетах переиграл австралийца Джона-Патрика Смита (Q) в первом круге турнира серии «Мастерс 1000» в Цинциннати — 6:4, 6:4. Именно Гаске станет первым соперником испанца Рафаэля Надаля на этих соревнованиях.



Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. На счету Гаске 1 эйс, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 10. У Смита было 3 эйса, 1 двойная и 2 использованных брейк-пойнта из 5.



В других матчах дня хорват Иво Карлович одолел чеха Иржи Веселы со счётом 6:3, 3:6, 7:5, американец Дональд Янг проиграл своему соотечественнику Томми Полу (WC) — 4:6, 6:7 (4:7), а другой американец Митчелл Крюгер (Q) разгромил француза Бенуа Пэра — 6:2, 6:1.