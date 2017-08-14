Монфис снялся с «Мастерса» в Цинциннати, его заменит Раманатан

Француз Гаэль Монфис отказался от выступления на турнире серии «Мастерс 1000» в Цинциннати из-за болезни. Место Монфиса в основной сетке занял Рамкумар Раманатан из Индии, который сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом.



Раманатан — третий «лаки-лузер» турнира после серба Янко Типсаревича и итальянца Томаса Фаббьяно. Они заменили японца Кея Нисикори и швейцарца Роджера Федерера соответственно. В отличие от Раманатана, Типсаревич и Фаббьяно прошли сразу во второй раунд соревнований, поскольку заменили высокосеяных игроков.