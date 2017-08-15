Куэрри разгромил Козлова в первом круге «Мастерс 1000» в Цинциннати

Американец Сэм Куэрри (15) уверенно вышел во второй круг «Мастерс 1000» в Цинциннати, разгромив своего соотечественника Стефана Козлова (WC) со счётом 6:3, 6:0. Матч продлился всего 52 минуты. Куэрри выполнил 7 эйсов и использовал 4 брейк-пойнта из 9. Козлов дважды подал навылет, сделал 3 двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.



Во втором раунде Куэрри сыграет либо с голландцем Робином Хасе, либо с французом Адрианом Маннарино.



Также во второй круг вышли американец Франко Тиафо и португалец Жоау Соуза.