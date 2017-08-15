Веснина с Макаровой и Хингис с Чань отобрались на Итоговый турнир года

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова официально отобрались на Итоговый чемпионат WTA — 2017 в Сингапуре. Российский дуэт в этом сезоне победил на Уимблдоне, в Торонто и в Дубае, и сейчас возглавляет чемпионскую гонку с 6265 очками. Напомним, что в прошлом году Веснина и Макарова выиграли Итоговый турнир года.



Также участие в этих соревнованиях себе обеспечили швейцарка Мартина Хингис и Юнжань Чань из Китайского Тайбэя. Эта пара образовалась уже после первого в сезоне турнира «Большого шлема», в Дохе, и успела завоевать пять титулов — в Индиан-Уэллсе, Мадриде, Риме, на Мальорке и в Истбурне. Мартина трижды побеждала на Итоговом турнире — в 1999 и 2000 годах с россиянкой Анной Курниковой и в 2015-м с представляющей Индию Саней Мирзой.

Веснина и Макарова попали на этот турнир в пятый раз подряд — правда, в 2015-м они не сыграли из-за травмы ноги у Екатерины. Интересно, что из всех пар, игравших даже в прошлом году, не распались только две. Помимо Елены и Екатерины, это Люси Шафаржова и Бетани Маттек-Сэндс, которая сейчас отсутствует в связи с травмой колена.