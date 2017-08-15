Макарова: с нетерпением ждём возвращения в Сингапур, это великолепный вызов

Россиянка Екатерина Макарова прокомментировала завоевание путёвки на Итоговый турнир года в Сингапуре в паре с Еленой Весниной.



«Мы с Еленой любим играть в паре. Было очень здорово завоевать титул на этом турнире в прошлом году, соревнуясь с семью другими сильнейшими командами. Мы с нетерпением ждём возвращения на Итоговый чемпионат, это великолепный вызов», — приводит слова Макаровой официальный сайт WTA.



Веснина и Макарова попали на этот турнир в пятый раз подряд — правда, в 2015-м они не сыграли из-за травмы ноги у Екатерины.