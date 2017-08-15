Джокович: провожу всё время за восстановительной терапией и с семьёй

Серб Новак Джокович, досрочно завершивший выступления в текущем сезоне в связи с беспокоившей его на протяжении последних полутора лет травмой локтя, рассказал, чем он сейчас занимается.



«Понимаю, что всем вам интересно, чем я занимаюсь и как идёт моё восстановление. Я провожу всё время за восстановительной терапией и с моей семьёй. Это очень расслабляет, и я благодарен судьбе за такие моменты. Я и Стефан делаем маленькие машинки для него и для малыша. Это такое счастье!» — написал Джокович на своей странице в «Фейсбуке».



Супруга Новака, Елена, должна родить второго ребёнка в сентябре. Их старший сын, Стефан, родился чуть меньше трёх лет назад.