Надаль: я сохранял страсть и любовь к теннису, и это помогло вернуться наверх

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал своё возвращение на первую строчку мирового рейтинг-листа, которое состоится в ближайший понедельник, 21 августа.



«Конечно, то, что Роджер не сыграет, — плохие новости для турнира. Но, конечно, то, что я вернусь на первую строчку, для меня очень важно. Это что-то особенное.



С тех пор как я в последний раз был на вершине, произошло очень многое. Я был травмирован, в моей карьере были тяжёлые моменты — но я всегда сохранял страсть и любовь к игре, поэтому сейчас у меня появился шанс вернуться на первую строчку. Я постараюсь насладиться моментом и хорошо сыграть здесь, в Цинциннати. Это сейчас самое главное», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.