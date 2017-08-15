Видеообзоры матчей Гавриловой, Кис и Квитовой на турнире в Цинциннати

Австралийка Дарья Гаврилова вышла во второй круг турнира серии Premier в Цинциннати, победив француженку Кристину Младенович (13) со счётом 6:0, 7:6 (8:6). Американка Мэдисон Кис (16) переиграла свою соотечественницу Коко Вандевеге в трёх партиях — 6:4, 3:6, 6:3. Её следующей соперницей станет россиянка Дарья Касаткина. Чешка Петра Квитова (14) одержала волевую победу над эстонкой Анетт Контавейт — 1:6, 7:6 (7:2), 6:3.



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